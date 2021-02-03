نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:أبناء أصالة يخطفون الأنظار بجمالهم عبر إنستجرام
نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
هنأت الفنانة سارة الشامى والدها بمناسبة عيد ميلاده ونشرت صورة جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
تلقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم هدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية عبارة عن خزانة مليئة بالمكياج ومكتوب عليها اسمها، وهي نفس الهدية التي حصلت عليها الفنانة ياسمين صبري من نفس الماركة.
قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها متحمسة للغاية بسبب مشاركتها في مسلسل "الطاووس" مع الفنان السوري جمال سليمان، والذي تقوم بتصويره حاليا.
نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
انتشر فيديو للفنانة الشابة سلمى ابو ضيف أثناء رقصها على اغنية سالكة مع مغني الراب ويجز خلال الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف أمس الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. أبناء أصالة يخطفون الأنظار بجمالهم.. وعلى طريقة ياسمين صبري.. نادين نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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