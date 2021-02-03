إطلالة جذابة لـ مي عمر من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

وتألقت بها مي عمر، بجيب قصيرة باللون الأبيض والأسود، ومرتديه معها قميص باللون الأبيض، وأكملت أناقتها بحقيبة حمراء وحذاء أسود.

وتشارك مي عمر مؤخرا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.