أفلام الكنبة مع حسام سالم

صاحب المقام هو فيلم مصري من إنتاج سنة 2020.الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي ومن بطولة آسر ياسين،أمينة خليل،يسراوبيومي فؤاد.تم عرض الفيلم في 30 يوليو 2020 القصة من برة ... رجل أعمال هيبني كمبوند ف منطقة فيها مقام . وكان لازم عشان المشروع يكمل انه يهد المقام ده ومن ساعتها ... حياته بتتلخبط وبيدخل ف كام مشكلة بتغير تفكيره تماما دي الحدوتة بكل بساطة بالنسبة لي .. الفيلم عبارة عن حلم .. أو رحلة جوه نفسك عشان كده كان عادي جدا لما تستقبل شوية مشاهد مش منطقية ماهو حلم بقى متوجعش دماغك . الصراع الداير مابين قلبك وعقلك النفس اللوامة والنفس الأمارة الأنا والأنا الأعلى كل ده بيأثر على ضميرك اللي بيفضل ف حكم الميت رغم ان أجهزة الرعاية المركزة بتأكد أنه حي معتقدتش محتاج تركز مع التمثيل لأنه فعليا مش البطل القصة والمزيكا وكادرات المخرج القريبة اللي مدخلاك ف قلب الحكاية لدرجة توجع قلبك هما دول الأبطال الفعليين ده مايمنعش طبعا .. اني مستفز من دور يسرا مكنتش شايفه بصراحة رغم تقبلي لعدم المنطق فيه محسن محي الدين ... هيفضل قلبي غضبان عليه بعد اللي عمله ف نفسه ال 20 سنة اياهم لكن ف كل الأحوال هيفضل فيلم جميل حواره ممتع - ف الغالب - معمول بإحساس حلو سهل جدا انك تدرك معاه ان انت المقصود ب ( المقام ) " متركزش ف الأرقام ... عشان متبقاش أسير ليها " #أفلام_الكنبة

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