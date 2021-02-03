قالوا لـ دوت الخليج: سلوى عثمان: برنامجي الجديد مفاجأة .. رانيا محمود ياسين: دوري في مسلسل الطاووس تحدٍ كبير

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
- سميرة عبد العزيز
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، خلال لقاء مع دوت الخليج، كانت والدة أم كلثوم شخصيتها قوية ولكن كانت تحبها كثيرا، وهى من تقوم بإعداد الطعام بنفسها دون مساعدة أحد، مضيفة أنها كانت تقوم بإخفاء الطعام بغطاء حتى لا يقوم أحد بالنظر عليه، كما أنها كانت لا تصافح أحدا.
كما أكدت، فى بداية كتابة سيناريو مسلسل أم كلثوم جاء 17 إنذارًا للمؤلف محفوظ عبد الرحمن، من عائلة كوكب الشرق تخوفا من ظهور شائعات فى المسلسل لم تحدث.
وأضافت: "بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل تلقيت اتصالا من عائلتها عبروا عن سعادتهم من المسلسل، وقاموا بعمل حفلة لفريق عمل المسلسل وقاموا بتقديم منديل أغنية "أنت عمرى" كهدية لها.
وأشارت سميرة عبد العزيز، إلى أن شركة سياحة مصرية قامت بتقديم 10 رحلات حج لـ 10 أفراد من فريق عمل المسلسل.
وأضافت قائلة: "قبل بدء تصوير المسلسل قرر المؤلف محفوظ عبد الرحمن أن يذهب إلى القرية التى ترعرعت فيها أم كلثوم، وهناك سأل أهل القرية عن زواج أم كلثوم، فأكد أحد الأهالى أنها تزوجت بالفعل.
وأضافت أن المؤلف كان يقوم بتدريب عدد من الطلاب على الكتابة فطلب منهم الذهاب إلى السجل المدنى، وإحضار أي وثيقة زواج لها ولكن لم يكن هناك أى دليل، لذلك تم التأكيد على أن ما تم انتشاره عن زواج أم كلثوم كذب.
وتحدثت أنه عند صدور خبر عمل فنى عن حياة " أم كلثوم " جميع نجمات مصر كانت تسعى من أجل الحصول على هذه الشخصية .
وأضافت أن اختيار صابرين جاء عن طريق الصدفة عندما شاهدتها المخرجة إنعام محمد على ، فى دور فلاحة ثم أصبحت من سيدات المجتمع، قالت صابرين هى من تصلح لهذا الدور بالإضافة الى الشبه الكبير بينهما .
- سلوى عثمان
تعاقدت الفنانة سلوي عثمان علي برنامج جديد يهتم بشئون المطبخ حيث من المقرر أن يعرض رمضان المقبل
وقالت سلوي إنها سعيدة بهذه الخطوة خاصة أن فكرة تقديم البرامج سهلة خاصة لو اجتماعية وتهم المشاهد المصري .
من ناحية اخري انتهت سلوي من تصوير مسلسل "لؤلؤ " للنجمة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.
- رانيا محمود ياسين
قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها متحمسة للغاية بسبب مشاركتها في مسلسل "الطاووس" مع الفنان السوري جمال سليمان، والذي تقوم بتصويره حاليا.
وأضافت رانيا محمود ياسين، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "دور في مسلسل الطاووس مختلف وقوي وتحدٍ كبير لي مثل دوري العام الماضي في مسلسل فلانتينو".
يشار إلى أن مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامٍ مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.
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