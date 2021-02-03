بعد عودته إلى مرسى مطروح.. تطورات حالة علي حميدة الصحية

كشف عادل عطية ابن شقيقة الفنان علي حميدة تطورات حالته الصحية بعد خروجه من مستشفى معهد ناصر والذي كان يتلقى فيه العلاج. وقال عادل لصدى البلد، إن الفنان علي حميدة بصحة جيدة حاليا ويكمل علاجه في المنزل بمرسى مطروح ونتمنى أن يستعيد كامل عافيته ويعود إلى جمهوره. ومكث على حميدة بمستشفى معهد ناصر بضعة اسابيع حيث كان يعانى من بعد الأزمات في الكلى وهو وحاليا بمنزله في مرسى مطروح بعد ان قررت وزارة الصحة أن تعالجه على نفقة الدولة.

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