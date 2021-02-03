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ملكة الرشاقة.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها بفيديو جديد في الجيم

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نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديدا  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت ياسمين صبري بإطلالة  وهي تستعرض لياقتها البدنية  بممارسة  التمارين الرياضية من داخل الجيم حاز الفيديو اعجاب المتابعين و جاءت التعليقات كالاتي :

عاش يا وحش ، بطل الابطال ، ملكة الرشاقة .

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية".


نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديدا  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت ياسمين صبري بإطلالة  وهي تستعرض لياقتها البدنية  بممارسة  التمارين الرياضية من داخل الجيم حاز الفيديو اعجاب المتابعين و جاءت التعليقات كالاتي :

عاش يا وحش ، بطل الابطال ، ملكة الرشاقة .

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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