نسرين طافش تشارك توجه رسالة لجمهورها

حيث ظهرت "طافش" في الصورة باطلالة أنيقه، وكتبت على الصورة قائلة: "يخبرونك أنه "من سار على الدرب وصل" لكن لا أحد يخبرك بالقصة الكاملة، وهي أن: من سار على الدرب تعثَّر وسقط.. تألم ونهض.. خُذل ووقف.. كابد اليأس ثم تمسك بالأمل.. صبر واجتهد.. تعلم وتطور.. ركز في نفسه.. ثم سعى ومشى بالعزيمة، وظن بالله خيرًا، حتى وصل.. يومكم يسر وتساهيل جميلة".