نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تشارك توجه رسالة لجمهورها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيه بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حيث ظهرت "طافش" في الصورة باطلالة أنيقه، وكتبت على الصورة قائلة: "يخبرونك أنه "من سار على الدرب وصل" لكن لا أحد يخبرك بالقصة الكاملة، وهي أن: من سار على الدرب تعثَّر وسقط.. تألم ونهض.. خُذل ووقف.. كابد اليأس ثم تمسك بالأمل.. صبر واجتهد.. تعلم وتطور.. ركز في نفسه.. ثم سعى ومشى بالعزيمة، وظن بالله خيرًا، حتى وصل.. يومكم يسر وتساهيل جميلة".
يذكر ان اخر اعمال نسرين طافش، مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.