نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان ذهبي مفتوح..نيللي كريم تبهر جمهورها في المقال التالي

وظهرت "كريم" في الصورة بفستان ذهبي، مفتوح من ناحية الظهر وشعر منسدل على كتفها، وميك أب هادئ أبهرت به الجمهور.

آخر أعمال الفنانة نيللى كريم كان مسلسل"ب 100 وش" وهو مسلسل كوميدى درامى والذى حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه رمضان الماضى وكان العمل من تأليف أحمد وائل وكان يشارك نيللى البطولة الفنان آسر ياسين ومجموعة مميزة من المواهب الشابة مثل إسلام إبراهيم وزينب غريب وحسن أبو الروس ودنيا ماهر والعمل من إخراج كاملة أبو ذكرى

أحمد جودة - القاهرة - أبهرت الفنانة نيللي كريم جمهورها، بأحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".