"الفجر الفني" يحسم الجدل حول مشاركة شيماء سيف في السباق الرمضاني 2021

وقالت "سيف" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، أنها من المقرر أن تشارك في مسلسل رمضاني لعام 2021، ولكنها فضلت أن يكون مفاجأة للجمهور ورفضت ذكر تفاصيل.

ومن المقرر أن تقدم "سيف" في رمضان المقبل شخصية مختلفة وجديدة، تفاجئ بها الجمهور الذي ينتظر أدوارها الكوميدية في شهر رمضان.

يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف مشاركتها في مسلسل "في بيتنا روبوت" مع عدد من الفنانين منهم

المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.