عبدالله الغافري يشرّح النخلة علميا في محاضرة بالنادي الثقافي

مسقط – العمانية:

نظم النادي الثقافي مساء امس الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي محاضرة بعنوان(النخلة في الوجدان الثقافي العماني) قدّمها الدكتور عبدالله بن سيف الغافري مدير وحدة الأفلاج بجامعة نزوى وأدارها الباحث حبيب بن مرهون الهادي. واستعرض المحاضر العديد من المحاور منها أهمية النخلة وانتشارها في العالم إضافة إلى ذكرها في القرآن الكريم وأصناف التمور العمانية والعالمية، كما تطرّق إلى تشريح النخلة من حيث التصنيف العلمي للنخلة وتركيب النخلة الفيسيولوجي ومسمّياتها باللهجة المحلية العمانية.

وأكّد الدكتور عبدالله بن سيف الغافري أنّ النخلة اختيرت كمحصول رئيس في أنظمة الأفلاج لأسباب بيئية وزراعية واقتصادية، مشيرًا إلى أنّ نخيل التمر هي محصول مثالي للزراعة في المناطق الجافة في السلطنة. وأوضح الغافري أنّ العُمانيين اختاروا محصول النخيل بسبب القيمة الاقتصادية العالية لها حيث يمكن استخدام أو تصنيع جميع أجزائها فهي مصدر رئيس للغذاء للاستهلاك البشري أو الحيواني. وبيّن أنّ النخلة أثرت كثيرًا في الثقافة العُمانية فهي كالفلج كانت تمثّل جزءا من الحياة اليومية للعُماني.. مشيرًا إلى أنّ النخلة تحضر في الأمثال العُمانية والأهازيج وألعاب الأطفال وفي الأساطير والحكايات الشعبية والشعر وحديثًا في القصة والرواية.

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