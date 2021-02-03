معرض افتراضي للتصوير الفوتوغرافي والرسم لأعضاء فريق إزكي للفنون البصرية

إزكي من ـ يوسف بن سعيد المنذري :

نظم فريق إزكي للفنون البصرية معرضا افتراضيا جمع بين التصوير الضوئي والرسم، بمشاركة 20 مصورا بعدد 32 صورة، فيما بلغت حصيلة الفنون التشكيلية 8 أعمال من خمسة فنانين. وشهد المعرض تفاعلا من قبل أعضاء الفريق المشاركين لعرض ما استجد من أعمالهم الفوتوغرافية والتشكيلية حيث تتيح هذه المعارض جملة من الفرص في التغذية البصرية وتبادل الأفكار والخبرات وتقييم المستويات ومعالجة الأخطاء وتنمية المهارات والتنافس لإخراج أعمال فنية.

وقد حاز على المركز الأول في مجال التصوير الضوئي يوسف الدرمــكي وحازت على المركز الثاني ندى الندابية ونال المركز الثالث احمد المنذري، وفي مجال الرسم حقق المركز الأول حسين العامري وفي المركز الثاني نجــاء العامرية، أما المركز الثالث فحققه فهمي الريامي.

وحول المعرض الافتراضي تحدث مازن اليعربي رئيس فريق ازكي للفنون البصرية وقال: رغم الظروف التي يعيشها العالم جراء جائحة فيروس كورونا إلا أننا لم نتوقف عن خدمة الفن بكافة جوانبه بالوسائل المتاحة، كما أنها تعد التجربة الأولى للفريق في إقامة معرض افتراضي مما يسهل عملية إقامة المعرض دون تكلفة وبسهولة في ظل ما توفره الشبكة العنكبوتية من برامج وقنوات ومساحات شاسعة، وأضاف : المعرض ضمن خطط وبرامج الفريق وستتبعه العديد من الفعاليات والتي ستساهم في إبراز أعمال المنتسبين وتنمية قدراتهم.

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