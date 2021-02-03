كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس تعلن عن إطلاق الموسم الثقافي لفصل الربيع لعام 2021م

مسقط ـ الوطن:

أعلنت كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس ممثلة في اللجنة الثقافية والإعلامية عن اطلاق الموسم الثقافي لفصل الربيع لعام2021م، والذي يأتي استكمالا للموسم الثقافي المنصرم المتوّج بالعديد من الفعاليات والبرامج الثقافية المتعددة. وفي هذا الصدد قال الدكتور نبهان بن حارث الحراصي عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية: سعداء جدا بانطلاقة موسم الربيع الثقافي لعام 2021، والذي يأتي ضمن سلسلة أعمالنا الثقافية التي تستقطب مجموعة من الأدباء والكتاب من داخل السلطنة وخارجها، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى المصاحبة والتي تستهدف طلبة جامعة السلطان قابوس على وجه الخصوص والجمهور العماني الشغوف بحب العلم والمعرفة على وجه العموم، من خلال برنامج تم إعداده وفق رؤية ثقافية متنوعة، مما لا شك فيه أن هذا الموسم يتميز بالتنوع في أفكاره وأطروحاته الثقافية المتنوعة، بما في ذلك الفكر والمسرح والبحث العلمي مرورا بالسياحة في السلطنة وغيرها من صنوف الأعمال الأدبية الأخرى، وكلنا أمل بأن نخرج بنتائج إيجابية في نهاية مشوارنا في هذا الفصل الثقافي المتنوع.

تنوع في البرامج

ينطلق الموسم الثقافي لفصل الربيع يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 فبراير الجاري، حيث ستتم استضافة الناقد والمترجم والأكاديمي الدكتور حسن ناظم أستاذ كرسي اليونسكو في جامعة الكوفة، وزير الثقافة والسياحة والآثار، بالجمهورية العراقية من خلال (حوار في الثقافة والفكر) وسيدير الحوار كل من الدكتور سعيد السيابي، والكاتب عبدالرزاق الربيعي. الدكتور حسن ناظم هو ناقد ومترجم وأستاذ جامعيّ عراقيّ. يشغل منصب وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق من يونيو 2020م، وعمل في السلك الأكاديمي منذ العام 1996، فدرّس اللغة العربية وآدابها في جامعات ومعاهد عربية، وأشرف على أطروحات أكاديمية وبحوث في جامعات عربية وبعض مراكز البحوث الغربية، كما كتب مقرراً دراسياً ودرّسه للكلية الإسلامية للدراسات العليا وجامعة ميدلسكس في لندن. قام بتدريس الأدب الحديث والبلاغة ومواد أخرى ذات صلة باللغة العربية وآدابها، وله العديد من الأعمال بما في ذلك الشعرية المفقودة: ( تحرير وتقديم) دراسات وشهادات عن الشاعر محمود البريكان (1929-2002)، دار الجمل، ألمانيا، 2010.والنص والحياة، دار المدى، دمشق، 2008، والمجتمع المدني: تاريخ نقدي (إعداد)،، معهد الدراسات الاستراتيجية، بيروت، 2007، وأنسنة الشعر: مدخل إلى حداثة أخرى، فوزي كريم نموذجاً، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2006، والكثير من الأعمال الأخرى.

أما في يوم الاثنين الموافق 22 فبراير الجاري ومن خلال (حوار في الثقافة والفكر) سيتم التطرق إلى ماهية استراتيجية البحث العلمي في السلطنة واستضافة عدد من المختصين في شأن البحث العلمي. وفي الأول من مارس ستكون هناك قراءة في رواية (يوم سلطانة).. رحلة البحث عن الجذور من ضواحي موسكو إلى الكابيتول) من خلال استضافة الكاتب معاذ الرقادي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وسيدير اللقاء الدكتور علي الريامي رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، كما ستتواصل فعاليات الموسم الثقافي تباعا من خلال استضافة أخرى في 9 مارس، وحديث مفتوح حول تجربة طلبة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في المبادرات التطوعية وخدمة المجتمع. وفي 14 مارس المقبل سيفتتح ملتقى المسرح المفتوح بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بالتعاون مع جماعة المسرح بعمادة شؤون الطلاب، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح، والذي سيتضمن عروضا مسرحية لمدة ثلاثة أيام وبإشراف من رحيمة الجابرية، أما تجربة الإذاعات الخاصة فستكون في 15 مارس، بالتعاون مع النادي الثقافي. وفي 22 من مارس المقبل سيتم فتح حوار تفصيلي حول توجهات الاستثمار في قطاع السياحة، واستضافة عدد من المعنيين والمسؤولين بوزارة التراث والسياحة. وستختتم فعاليات مارس بندوة اللسانيات الرقمية التي ستقام خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس وبتنظيم من عمادة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. أما في الـ5 من إبريل فستقدم ندوة بعنوان “عوالم الشعر وفلسفة الوجود” بالتعاون مع النادي الثقافي فرع مسندم.