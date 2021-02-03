من خلال "دوت الخليج الفني".. شيماء سيف توجه رسالة رومانسية لزوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة شيماء سيف عن دور زوجها في حياتها المهنية، وذلك عقب تقدم أدوراها في الفن بالرغم من زواجها حيث لم يؤثر ذلك في حياتها المهنية.

وقالت شيماء سيف" في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، أن زوجها له دور كبير في حياتها الفنية، غير أنها تعتبره وجه الخير عليها، وتابعت قائله: "هو بيساندني وبيدعمني ومقدر شغلي وبشكره جدا على كل حاجة كويسة وعلى دعمه ليا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مشاركتها في مسلسل "في بيتنا روبوت" مع عدد من الفنانين منهم عمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.