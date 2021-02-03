نهال عنبر تبدأ تصوير مشاهد "حتة مني" الأحد.. وتستعد لـ "الطاووس"

وقالت نهال عنبر، في تصريحات صحفية بان أحداث المسلسل يتناول قضايا "المرأة في المجتمع"، ولم يستقر صناعه على الاسم النهائي له، موضحة أن حكاية "حتة منى" التي تشارك فيها، تدور أحداث حلقاتها في إطار اجتماعي إنساني مشوق، مشيدة بصياغة السيناريست شهيرة سلام، لسيناريو الحلقات.

وأثنت "عنبر" على إتاحة صناع العمل الفرصة لمجموعة كبيرة من الشباب للمشاركة في المسلسل لإبراز موهبتهم، مشيرة إلى أن حدوتة "حتة منى" من إخراج حسام علي، وبطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، حنان سليمان.

ولفتت نهال عنبر إلى أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير مشاهدها في مسلسل "الطاووس" للنجم جمال سليمان، والذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2021، مشيرة إلى أنها تجسد خلال أحداثه دورا جديدا ومختلفا بالنسبة لها، معربة عن سعادتها بالتعاون مع أبطال المسلسل وفريق العمل بالكامل.