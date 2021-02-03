اعتذار وندم.. رسالة من رانيا يوسف بعد تصريحاتها عن الحجاب

تواجه النجمة رانيا يوسف حملة هجوم كبيرة خلال الفترة الحالية، بدأت بتسريب مقصود تعلن من خلاله رفضها ارتداء الحجاب، وتؤكد أنه ليس فرضا، وانتهاء بتسريب آخر لرسالة صوتية أرسلتها لمذيع البرنامج تؤكد خلالها نفس كلامها وتصريحاتها التي أثارت ضدها موجة من الغضب.

يبدو أن مذيع البرنامج وهو عراقي الجنسية غاضب منها بسبب ما نسب إليها من اتهامها له بالتحرش، فضلا عن اعتقاده أنها هاجمته وهاجمت القناة لانتقاء مقطع "المؤخرة" دون باقي السياق للترويج للحلقة، ومن هنا جاء الرد بتسريب جزء من الحلقة، و تسريب رسالة صوتية لتأكيد نفس المعنى، قبل أن يدلي بتصريحات مسيئة ضدها داعيا إياها للعلاج النفسي.