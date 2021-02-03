وقالت رانيا يوسف: عبر بيان صحفي تم نشره من خلال المحامي الخاص بها: أقدم اعتذارى لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار، وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني، فالمذيع لم يكن محل ثقة.. ولكننا نعيش لنكتسب الخبرات ونتعلم.
يبدو أن مذيع البرنامج وهو عراقي الجنسية غاضب منها بسبب ما نسب إليها من اتهامها له بالتحرش، فضلا عن اعتقاده أنها هاجمته وهاجمت القناة لانتقاء مقطع "المؤخرة" دون باقي السياق للترويج للحلقة، ومن هنا جاء الرد بتسريب جزء من الحلقة، و تسريب رسالة صوتية لتأكيد نفس المعنى، قبل أن يدلي بتصريحات مسيئة ضدها داعيا إياها للعلاج النفسي.
يبدو أن مذيع البرنامج وهو عراقي الجنسية غاضب منها بسبب ما نسب إليها من اتهامها له بالتحرش، فضلا عن اعتقاده أنها هاجمته وهاجمت القناة لانتقاء مقطع "المؤخرة" دون باقي السياق للترويج للحلقة، ومن هنا جاء الرد بتسريب جزء من الحلقة، و تسريب رسالة صوتية لتأكيد نفس المعنى، قبل أن يدلي بتصريحات مسيئة ضدها داعيا إياها للعلاج النفسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتذار وندم.. رسالة من رانيا يوسف بعد تصريحاتها عن الحجاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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