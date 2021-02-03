بالجلد.. شاهد ميرهان حسين تخطف الأنظار من دبي

نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة صور جديدة لها من دبي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت ميرهان حسين بإطلالة جذابة بجاكيت أسود ، ولم تتكلف في وضع المكياج كما تركت شعرها منسدلاً علي كتفها . وعلقت ميرهان حسين علي الصورة قائلة: تتصرف مثل الصيف وتمشي مثل المطر . يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

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