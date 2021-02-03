مروة ناجى تقدم شخصية ألمظ في مسرحية «ألمظ وسي عبده»

تشارك الفنانة مروة ناجي في مسرحية "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي ومن المقرر تقديمها على خشبة مسرح البالون.

المسرحية ترصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وتقدم مروة ناجى في المسرحية شخصية المظ والتي تعد احدى نجمات الغناء في هذا العصر كمان ان حكايتها تميل الى رحلة الصعود من القاع إلى القمة كما أن الشخصية مليئة ببعض الأغاني التي يتم تقديمها.

وتستعد مروة ناجى إلى تقديم عديد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة.