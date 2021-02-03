تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعدما

وعلقت هيفاء وهبي قائلة: "التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصًا اللي بالعربي إذا دلت على شيء تدل ان أصحابها ناس... ثقتهم بنفسهم صفر". وأضافت: "لازم كل دولة تمنع أي حد نو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لأن ما يحصل جرائم إنسانية يجب أن يعاقب عليها القانون". وأنهت هيفاء حديثها قائلة: "للأسف أغلبها تعليقات من بنات.. خليني أنصحك يا حاقدة الرجل عمره ما حيهتم بوحدة لما يعرف أنها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لأنه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير والأنثى الحقيقية هي من تدعم المرأة وليس العكس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمهور يطارد هيفاء وهبي لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.