فكرة المسلسل متميزة ومختلفة، وقد وضَعَتْ لها الشركة المنتجة ميزانية ضخمة، حيث من المتوقع أن ينافس بها البوب ستار في رمضان القادم في حال تم الاتفاق على كل التفاصيل
يذكر ان النجم رامى عياش قام ببطولة المسلسل اللبناني “أمير الليل” بمشاركة ميس حمدان و داليدا خليل و نهلة عقل داوود وهيام أبو شديد وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري وقد لاقى المسلسل نجاحا باهرا عند الجمهور المصري وعُرض فى 2016
كما قام رامى ببطولة سينمائية بفيلم “باباراتزي” بمشاركة إيمان العاصي عزت أبو عوف كارلا بطرس ميرفا القاضي تاليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوي والذى عُرض عام 2015.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة.. رامى عياش بالدراما المصرية فى رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.