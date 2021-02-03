أحمد سعد يطرح كليب "بناقص" عبر "يويتوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب أحمد سعد، أحدث أغانيه بعنوان "بناقص" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع نشر الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات الأغنية

"ناقص اللي خاين واللي بايع. واللي ناقص، اللي دمرني وغيرني، وخلى العمر يائس، كفاية اتهريت أنا من اللي بيدارو النوايا، كفاية الناس دي جاحدة وغلاوية، كتير عليها تكون معايا”.

ويعود الفنان أحمد سعد إلى لون الغناء العاطفي الدرامي، في أغنيته الجديدة "بناقص" والتي تحكى فكرتها عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا انه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طرق الصدفة، وهي من ألحان أحمد سعد، وكلمات هشام صادق.

وتم تصوير كليب أغنية "بناقص" منذ فترة في النمسا بمدينة "سالزبورج" وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موتسارت وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة وبسلسلة من البحيرات العذبة.. وصرح سعد أنه تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر مع المخرج النمساوي إيديسون أبا كارديس وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.. كليب "بناقص" كلمات هشام صادق وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى أشرف البرنس وهو من إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحه الأن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى شاشة قناة "مزيكا".. وتقول كلماته:..

كان أحمد سعد، قد نشر مقطع فيديو صغير يروج به للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليه قائلاُ:" استنونا يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً.. أول عرض لأغنيه بناقص على قناتي الرسمية على اليوتيوب"

واحتفل مؤخرا أحمد سعد بحصوله على "الدرع الذهبي" من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد تخطى قناته أكثر من مليون و400 ألف متابع، ونشر سعد عبر حسابه بموقع "انستجرام وفيس بوك"، معلقا عليها، "أول درع (الدرع الذهبى) بدعمكم ومحبتكم ألف حمد وشكر لله، وإن شاء الله نقدم حاجات كويسة ومحترمة لكل الناس.

وفى سياق آخر، طرح النجمان أحمد سعد ووائل الفشني أغنية جديدة تحمل اسم "افرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.