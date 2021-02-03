البلد مش ناقصة.. لطيفة توجه رسالة مهمة للشعب التونسي بإنستجرام

شرت الفنانة لطيفة صورة جديدة عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وظهر فى الصورة علم "تونس" و علقت لطيفة على الصورة، قائلة: رحم الله شهداء الوطن حسبي الله ونعم الوكيل .. ان شاء الله ازمة وتعدي تونس مش ناقصة ارهاب كفاية الوضع الصحي والسياسي .. ربي معاك يا تونس ‫#اتقوا_الله_فى_تونس_و_التوانسه‬".

يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وأعلنت الفنانة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، لافتة إلى أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى.

وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنه بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".