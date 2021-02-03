أول تعليق من يوسف شعبان للرد على حالته الصحية

أكد الفنان يوسف شعبان لـ"دوت الخليج" أنه بخير، ولا يريد أن يتحدث للإعلام في الوقت الراهن.

وأشار الفنان يوسف شعبان الى عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.

وكان الفنان يوسف شعبان، نفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.