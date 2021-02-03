أول تعليق من يوسف شعبان للرد على حالته الصحية

أكد الفنان يوسف شعبان لـ"دوت الخليج" أنه بخير، ولا يريد أن يتحدث للإعلام في الوقت الراهن.
وأشار الفنان يوسف شعبان الى عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.
وكان الفنان يوسف شعبان، نفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.
من جانبه نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التدهور الشديد في الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان.
وفي تصريحات خاصة أكد أن الفنان يوسف شعبان نجم كبير، وله رصيد كبير في السينما والدراما التليفزيونية، ومن المؤكد أن أي شركة إنتاج تتعاون معه فهو شرف لها، لكن ظهوره يجب أن يكون في إطار مناسب.
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