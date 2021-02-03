أشرف زكي ينفي صحة ما تردد عن تدهور الحالة الصحية لـ يوسف شعبان

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التدهور الشديد في الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان. وقال زكي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "يوسف شعبان بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة تماما"، معربا عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي. وكان أشرف زكي تقدم، في شهر أغسطس الماضي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجى شائعات مرض ووفاة الفنانين، في ‏استجابة للمخرج محمد عبد العزيز، الذى خاطبه فى رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "‏فيسبوك" ‏بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام بصفته نقيب الممثلين للتحقيق مع مروجى شائعات وفاة الفنانين.‏

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