نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء أبو اليزيد تروج لفيلمها الجديد "قمر 14".. بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة أسماء أبو اليزيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الخاص بفيلم قمر 14، وعلقت قائلة "فيلم قمر 14".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .