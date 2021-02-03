نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال سعيد لـ"الفجر الفني": "محمد علي رزق مبدع وكلنا هنتلبس بسبب معتز حسام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احمد جمال سعيد، هو فنان مميز يسعي دائما للاختلاف بعيدا عن مقارنات أنه حفيد العملاق فريد شوقي، يعيش حالة من الانتعاش الفني حيث يعرض له مسلسل 'الدايرة' ويستعد لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" وفيلم "ماقبل الاربعين" وكان لنا هذا الحوار معه:

ما هو أكثر شيء جذب انتباهك في مسلسل "الدايرة"؟



استاذ أحمد سمير فرج مخرج العمل هو أكثر من اقنعني للمشاركة في العم وكذلك استاذ حسام حبيب مدير التصوير وأحمد صلاح حسني، وشرف لي اني اعمل معهم.

كيف رأيت تفاعل السوشيال ميديا مع الدور، وما المشاهد التي حصلت على إعجاي الجمهور؟



عجبني تفاعل الجمهور، وحديث الجمهور عن المسلسل على الرغم أن الدور مازال في البداية ولم يشتعل.

هل سيكون هناك تصاعد في أحداث المسلسل؟



بالتأكيد الأحداث ستتصاعد بشكل كبير.

كيف كان كواليس العمل مع أحمد صلاح حسني وفريق العمل؟



ما يساهم في نجاح العمل، الكواليس والروح الموجودة بين أبطال العمل وأحمد صلاح حسني دائما ما يكون مستعد للغاية وأشعر بالراحة بالعمل معه.

واستمتعت كثيرا بالعمل مع دنيا المصري وهي إنسانة طيبة جدا وكنت سعيد بالعمل معها.

وكذلك كنت سعيد بالعمل مع أماني كمال التي سبق وعملت معها من قبل.

وإيناس كامل من الأشخاص الذين كنت سعيد بالعمل معهم.

ما هو اكثر موقف حدث في الكواليس ولن تتمكن من نسيانه عن اي مسلسل آخر؟



مسلسل الخروج أجريت عملية قطع غضروف حيث طنت أقفز من فوق شيء حتى ألحق الإنسانة التي كنت أحبها فسقطت على قدمي ونهضت لاستكمال المشهد وبعدها بعدة أيام بدأ الألم وبعدها يشهرين وجدت قدمي لو وقفت لا تتحرك فذهبت إلى الدكتور وكشف لي عن وجود قطع في الغضروف.

ما هي الرسالة التي تحب تقدمها لأحمد صلاح حسني ؟



شكرا جدا سعيد جدا بالعمل معك أنت إنسان بتفهم وشاطر وروحك الحلوة خلتني اكون مستريح وكمن أشعر بالراحة وأنا أمثل معك.

ما السبب الذي جذبك للتعاون مع هنا الزاهد ؟



هنا اشتغلنا مع بعض قبل كده ف سك علي اخواتك هنا اطيب حد في الدنيا وانا متحمس بالشغل معاها جدا بجد .

ماهو اكثر شئ حمسك ف المسلسل ده؟



هنا من النوع بتعمل شخصيات مختلفه شوية كوميدي light وخفيف ع الجمهور وانا اشتغلت ف حاجه شبه ده لنا كنت مع هنا شيحه اشتغلنا ف حاجه زي دي وانا اصلا بحب ستايل الحكايات ده اوي وخاصه انو مسيطر والمعاهد بيحبه اوي بالنسبالي بجد بحبه جدا

ماهي كواليس التعاون مع معتز حسام المخرج في فيلم "ماقبل الأربعين " ؟



كلنا هنتلبس بسبب معتز ده هو صاحبي وحبيبي واخويا بالنسبالي انا تمام عادي اي حاجه عشان اخواتي بس معتز شاطر اعرفه من ١٤ سنه وهو من الناس المجتهد اللي اشتغلت ع نفسها ومن المخرجين اللي عنده اكتر من satayel في الاخراج وبيضيف للممثل في البروفات وبيعرف يركز معاكي وتقولي اه انا معتز بالنسبالي حاجه خاصه يعني اني اقف قدامه وهو مخرج انا كنت فخور بيه اوي يعني ده صاحبي انا قاعد قدامه وهو مخرج كنت فخور بيه اوي اوي وانا كمان وانا قاعد قدامه وبمثل معاه احساس حلو كنت مبسوط وفخور بيه

ايه رأيك في التعاون مع فريق عمل الفيلم ؟



محمد علي رزق مثلا الراجل ده عبقري يعرف يعمل كل حاجه ويعملها بأتقان وبجدارة وابداع بجد وبسمة بقا بالنسبالي كانت مفاجأة يعني علي الصعيد الشخصي اطيب حد ممكن تقابليه والصعيد المهني شاطرة جدا جدا.

ايهاب فهمي ده اخويا الكبير بجد يعني انا يستمتع بالشغل معاه من ايام الاب الروحي

الدكتور احمد حلاوة طبعا مش ينفع اتكلم اكتر من كده لان ده يعني مفيش كلام فيه واستاذة هاله فاخر طبعا

ما الذي جذبك في المشاركة في فيلم ما قبل الاربعين؟



اولا انا قريت الورق الورق كان حلو جدا بجد وبعدين لما عرفت ان القصه عن احداث حقيقية شايف القصه انها حلوة خاصه ان قصص الرعب مكنتش موجوده ف مصر كتير ف انها تيجي وتتعمل بالاحتراف ده حاجة كبيرة وحلوة اوي اوي بجد

اكتر افلام بتحب تسمعها ومهما عدي عليها بتحب تسمعها ؟



عنتر بن شداد مش تفاهه والله بس فعلا فعلا من اكتر الافلام اللي بحبها من وانا صغير بجد وبجد حاجه بعشقها فكرة الفيلم ده انا بحبه اوي يعني لما كنت بشوفه وهو بيشيل النخله كنت بحاول اعملها يعني اللي هو جدو

هل يصيبك الضيق من المقارنات اللي بتبقي موجوده بين الممثليين واحفادهم او اولادهم ؟



مش شايف كده كل واحد ليه موهبه وبيجتهد بس هيبقي فيه اشادة انا محظوظ لاني حفيد الراحل فريد شوقي ولكن يزيد من مسئولية الفنان.

ما رأيك في دور تباهي لخالتك الفنانة رانيا فريد شوقي؟

رانيا فريد شوقي الوحيدة اللي فريد شوقي مفرقتش عنه حاجة رانيا هي فريد شوقي ورانيا ممثلة تقيلة من زمان.