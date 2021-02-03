نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة رقيقة.. مريم الخشت تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة مريم الخشت على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مريم الخشت عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة رقيقة حيث اعتمدت على مكياج خفيف أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر جذابة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال مريم الخشت الرمضانية مسلسل لعبة النسيان الذي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.