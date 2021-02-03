نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر تكشف لـ"الفجر الفني" عن دعم والدها لها عند عودتها لمجال التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر هى الابنة الأكبر لدى والدها الفنان أحمد زاهر، بدأت مشوارها الفني فى الصغر مع الفنان تامر حسني، ثم توقفت مدة طويلة وعادت مرة أخرى بمسلسل لؤلؤ.

وكشفت ملك أحمد زاهر ل"الفجر الفني" عن كيفية داعم والدها أحمد زاهر عند عودتها، حيث قالت " والدى كان يدعمني بشكل كبير فى اختيار الأدوار كما أنه دائماً يطمني حتى لا أقلق أثناء التصوير".

وتابعت"فكان يذهب معى التصوير حتى إذا لم يكن عنده تصوير حتي أشعر بالأمان وأقدم أفضل ماعندي".

يذكر أن ملك أحمد زاهر تألقت فى مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.