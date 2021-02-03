فيديو فضل شاكر يطرح أغنية "ليه" للشاعرة الإماراتية جنان 

فضل شاكر المطرب اللبناني طرح اليوم الأربعاء أغنية جديدة بعنوان "ليه"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، حيث حققت ردود أفعال إيجابية لدى جمهوره فور طرحها.

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه "ليه"

أغنية "ليه"، أحدث أغاني فضل شاكر، دوت الخليج من كلمات الشاعرة الإماراتية جنان، وألحان زياد يوسف، وتوزيع غصين سيبروس، ونالت الأغنية الرومانسية قد نالت إعجاب متابعيه الذين تفاعلوا معه في تعليقاتهم عبر يوتيوب، واشادوا بأدائه لها وبكلماتها.

وكان المطرب اللبناني قد روج للأغنية عبر حسابه على انستجرام قبل طرحها وعبر عن سعادته بالتعاون مع فريق الأغنية.

فضل شاكر يتعاون مع شاعرة الإمارات جنان

وكتب فضل شاكر حينها: "غداً الأربعاء موعدنا في الساعة ٤ مساء بتوقيت الامارات، إطلاق أغنية ليه، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، وألحان زياد يوسف وتوزيع غصين سيبروس"، فيما نشرت الشاعرة الإماراتية عبر انستجرام مقطع قصير من الأغنية الجديدة وشوقت الجمهور لطرحها.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة: "ليه ما عادَت الدِنيا تِسوى إلا بوجودك، وليه ماعادَت الأيام تِحسَب إلا بروياك.. إنت ياللي حلا هالكون كلّه بحضورك، تفداك نفسي وين ماتأخِذها (دوت الخليج ) وياك.. جنة حلا مفنودة دوت الخليج بشوفة عيونك، ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك.. تعال خلِّنا نروي الحنايا بدفاها لحونك، ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لي بحناياك"

أحدث نشاطات فضل شاكر

في سياق آخر، فاجئ كان الفنان فضل شاكر قد طرح في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، أغنية جديدة بعنوان "ابقى قابلني"، والتي لاقت تداولاً كبيراً على مواقع التواصل، وتفاعل معها الجمهور بسبب تقديم فضل شاكر بها للونه الغنائي القديم، وعودته للهجة المصرية في الأغاني بعد فترة من طرحه أغاني باللهجة اللبنانية والخليجية، وتلقى فضل شاكر إشادات على الأغنية بسبب كلماتها المختلفة وعودته للأغاني الدرامية والرومانسية.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة نشاط فني لفضل شاكر، وطرح الشهور الماضية عدة أغاني منفردة، ومن أبرزها أغنية "للحين عايش" باللهجة الخليجية، و"صباح الخير يا لبنان" و"غيب" و"وحشتوني" وأغنية "مع السلامة" ومن قبلها "ليه الجرح"، بالإضافة إلى إعادة تقديم أغنية "ذهب الليل" للراحل محمد فوزي، وأعاد فضل شاكر طرح أغانيه القديمة على قناته الجديدة بيوتيوب، وذلك في محاولات استعادة نشاطه المعتاد قبل فترة الاعتزال.