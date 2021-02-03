"الزوجة الثانية" اختيار أغلب نجمات دراما رمضان 2021 .. يسرا ودينا الشربيني وإلهام الفضالة يتصدرن المنافسة

يبدو أن هناك عدة مسلسلات تنافس في موسم دراما رمضان 2021، وتتشارك في السمة الرئيسية لبعض أدوار النجمات المشاركات في تلك الأعمال، من حيث تقديمهن لشخصية "الضرة"، حيث اختارت عدد من النجمات اللعب على فكرة "الزوجة الثانية" ليتسبب هذا اللقب في دخولها في العديد من الأزمات خلال الأحداث.

يسرا في "حرب أهلية"

الفنانة المصرية يسرا من أولى النجمات التي أعلنت عن تفاصيل دورها بوضوح في مسلسلها الجديد بدراما 2021، حيث تجسد شخصية "الضرة"، وانتشرت الأخبار منذ فترة بأن الزوجة الأخرى التي ستقوم بدور البطولة أمامها ستكون النجمة هيفاء وهبي، إلا أنها اعتذرت عن العمل ولم يتم الكشف عن النجمة البديلة بشكل رسمي حتى الآن، والمسلسل من إنتاج جمال العدل، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

إلهام الفضالة في "أمينة حاف"

النجمة الكويتية إلهام الفضالة أعلنت أيضًا قبل فترة عن تقديمها شخصية "الضرة" في مسلسل "أمينة حاف" وتحدثت عن كواليس الشخصية وأكدت أنها تؤدي دور سيدة مستفزة تدعى أمينة، تمر بمواقف عديدة في حياتها خلال بداية العمل وتنتقل من حالة إلى حالة حتى تصبح "زوجة رابعة"، كما كشفت عن أنه سيكون هناك بعض المشاهد المليئة بالمشاحنات، خاصة عند اجتماع الزوجات الأربعة معًا.

"أمينة حاف" من بطولة كل من إلهام الفضالة وشهاب جوهر وفيّ الشرقاوي وعبدالله الطليحي وفهد باسم وطيف، ومن تأليف علي الدوحان وإخراج سائد بشير الهواري.

نور في "ضل راجل"

الفنانة اللبنانية نور تشارك في بطولة مسلسل "ضل راجل" الذي ينافس به النجم المصري ياسر جلال في دراما رمضان المقبل، حيث تجسد دور "ملك" والتي تعمل طبيبة بشرية، وتواجه العديد من الأزمات في حياتها خاصة أنها ستكون الزوجة الثانية للفنان أحمد حلاوة، وذلك في إطار شعبي اجتماعي.

والمسلسل من بطولة محمود عبد المغني ونرمين الفقى ورنا رئيس وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

دينا الشربيني في "قصر النيل"

الفنانة دينا الشربيني تواصل تصوير دورها في مسلسل "قصر النيل" الذي تجسد خلاله دور سيدة يتوفى زوجها في بداية الأحداث، فتدفعها الظروف للزواج من شقيقه، المتزوج من ريهام عبد الغفور، وسط إطار درامي مشوق كون أن النجمتين تصبحان ضرتين في الأحداث.

ومسلسل "قصر النيل" يدور في حقبة الستينيات ويشارك في بطولته بجانب دينا الشربيني وريهام عبد الغفور كل من صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمود البزاوي وأحمد خالد صالح ومحمد محمود عبدالعزيز وعمر السعيد ومريم الخشت وغيرهم وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.

عائشة بن أحمد في "تقاطع طرق"

عائشة بن أحمد الفنانة التونسية من المقرر أن تجسد أيضًا دور الزوجة الثانية لمحمد ممدوح خلال أحداث مسلسل "تقاطع طرق" اذي تلعب بطولته الفنانة منى زكي وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة بسبب زواجها.

ومن المعروف أن مسلسل "تقاطع طرق"، يواصل نجومه التصوير حاليًا، ويشارك في بطولته بجانب بطولة منى زكي، كل من محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب ومحمد التاجي وعائشة بن أحمد ومايان السيد وحنان يوسف وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.