غموض حول الحالة الصحية لـ حورية فرغلي..3 عمليات جراحية دقيقة وهل تم استبعادها من فيلمها الجديد؟

حورية فرغلي الفنانة المصرية باتت حديث الجمهور في الساعات القليلة الماضية تزامنًا مع سفرها إلى أمريكا وإجرائها عملية جراحية فارقة في أزمتها الصحية التي تعاني منها منذ سنوات، حيث سيتم أخذ قطعة من قفصها الصدري لزراعتها في الأنف حتى تعود لشكلها الطبيعي.

غموض حول حالة حورية فرغلي الصحية

وانتشرت العديد من الأنباء من قبل المقربين من حورية فرغلي في الأيام القليلة الماضية عن إجرائها جراحة جديدة في الأنف، يوم أمس الثلاثاء، وهو ما جعل الجميع يوجهون لها الدعوات والأماني بالشفاء العاجل تزامنًا مع نشر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تدوينة طالبت فيها الجمهور بالدعاء، إلا أن حتى هذه اللحظة لم تخرج أي أنباء رسمية من قبل أسرة الفنانة المصرية، عن نتيجة العملية، وهو ما زاد من الغموض حول حالتها مع انتشار عدة أنباء جديدة حول أنها من المقرر أن تخضع لـ3 عمليات وليس عملية واحدة.

طبيب حورية فرغلي يفاجئها بقرار إجراء 3 عمليات!

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ففي البداية أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، التي تربطها بها علاقة صداقة؛ عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" أنها تواصلت مع حورية فرغلي قبيل سفرها بحوالي ساعتين، والتي أكدت لها بدورها أنها ستجري الجراحة أمس الثلاثاء والتي من المقرر لها أن تستمر 9 ساعات، وستقضي حوالي أسبوعين بالمستشفى بعدها، لافتة إلى أنها حتى وقت المداخلة لم تعلم شيئًا عن نتيجة الجراحة أو أية تطورات خاصة بها.

وبعدها تردد أن حورية فرغلي تفاجئت بعدما قابلت طبيبها بأنه ستجري الجراحة فجر غد الخميس، وأنها ستحتاج لعمليتين أخرتين فيما بعد ولكن ليس قبل حوالي 20 يومًا من الجراحة الأولى، وهو ما تسبب في حالة من الغموض حول حالتها الصحية خاصة وأنها لم تكشف بشكل رسمي حتى الآن عن التطورات التي طرأت عليها.

ولا تهدف العملية فقط إلى تصحيح التشوّه الحاصل في أنف حورية فرغلي والذي شوّه لها من ملامح وجهها، إنما أيضا تأتي بهدف شفائها من أزمة صحية حيث عانت في الفترة الأخيرة من صعوبة التنفس.

حقيقة استبعاد حورية فرغلي من "براءة ريا وسكينة" بسبب سفرها

في سياق آخر، تردد أن فريق عمل فيلم "براءة ريا وسكينة" قرر استبعاد حورية فرغلي بسبب سفرها للخارج من أجل عمليتها واستبدالها بفنانة أخرى لاستكمال تصوير الفيلم، وهو ما نفاه الفنان الشاب عمر خورشيد، أحد أبطال الفيلم، حيث علق على تلك الشائعات عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "من الآخر علشان محدش يكلمني ويسألني تاني.. احنا موقفين العمل في الفيلم، ومنتظرين بطلة العمل لما ترجع بالسلامة وتستكمل شفائها إن شاء الله".

ومن المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم بجانب حورية فرغلي كل من وفاء عامر ولطفي لبيب ومنة فضالي ومحسن منصور وعايدة غنيم وياسر علي ماهر وأحمد عبد الله وأحمد صيام وهو من تأليف أحمد عاشور وإخراج عبد القادر الاطرش.

الجدير بالذكر أن حورية فرغلي أثارت ضجة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بعدما صرحت في لقاء تلفزيوني وبكت تأثرا بابتعاد كل الأصدقاء عنها بعد توقفها عن ممارسة مهنة التمثيل عقب تشوه وأنفها ومعاناتها من أزمة صحية، حيث أنها فقدت حاستي الشم والتذوق منذ 3 سنوات سبب جراحات خاطئة.