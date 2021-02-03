مفاجأة حول الاسم الحقيقي لأم كلثوم وتاريخ ميلادها وقصة الذهب وقت النكسة

القاهرة - محمد ابراهيم - فقد العالم في يوم 3 فبراير، كوكب الشرق أم كلثوم والتي توفت عام 1975، وحزن على وفاتها عدد كبير من جمهورها ومحبيها.

ويكشف "دوت الخليج الفني" أسرار ومفاجآت عن أم كلثوم:

اسمها الحقيقي أم كلثوم إبراهيم سيد البلتاجي، وليس كما يعتقد البعض أن اسمها فاطمة، كشفت تصريحات صحفية أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو 4 مايو، وليس أواخر ديسمبر كما اعتقد البعض.

وتوفيت أم كلثوم عن عمر ناهز الـ71 عاما وليس كام ذكر البعض أنها توفت عن عمر ناهز الـ76 عاما.

وكشفت تصريحات صحفية أيضا أن كوكب الشرق أم كلثوم كان لها دور كبير أثناء النكسة التي تعرضت لها حيث قررت تجميع الذهب من سيدات مصر، للتبرع به للجيش،وحرصت في هذا الوقت على إقامة حفلات كثيرة بالكويت والإمارات وعدد من البلاد العربية.