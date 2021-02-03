بعد شائعات ارتباط عمرو دياب .. زينة عاشور: كان ياما كان

السابقة صورة جديدة عبر خاصية ستورى عبر انستجرام.
وظهرت زينة عاشور بملامح حزينة وعلقت على الصورة :" كان ياما كان".
وتلاحق شائعات الارتباط اسم الهضبة عمرو دياب بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى، وأصبحت عرضا مستمرا، وكان اخر هذه الشائعات ارتباطه بالمذيعة المصرية إنجى كيوان بعد نشرها مجموعة من الصور التى تجمعها بعمرو دياب فى إحدى الحفلات الخاصة بـ دبى .
ونرصد فى السطور التالية ابرز شائعات الارتباط التى لاحقت عمرو دياب فى الفترة الأخيرة...
عمرو دياب وكارولينا زوبكوفا
نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، معلقا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "حلوة البدايات" في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.
وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا متزوجة".
عمرو دياب وروان بن حسين
أثار عمرو دياب جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها.
عمرو دياب وريم أبو سمر
تتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعمرو دياب من حفل عيد ميلاد لسيدة أعمال سورية أثناء تواجدهما في دبي.
وظهر الهضبة في حفل عيد ميلاد، الذي اتضح أنه لسيدة الأعمال السورية ريم أبو سمر، وهو يقبلها ويحتفل بها.
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