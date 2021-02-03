شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي يُعيد التصرفات الجريئة مع زوجته أمام الكاميرات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 3 فبراير 2021 09:40 مساءً - أثارت ندى الكامل، زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صوراً جريئة تجمعهما.

قبلات في الأماكن العامة

واعتاد أحمد الفيشاوي على إثارة هذا الجدل بتقبيل زوجته في الأماكن العامة، لكن ندى الكامل صرحت سابقاً أنه هو من يتعمد إثارة الجدل.

وقالت إنها ليست مسؤولة عن تصرفات زوجها أحمد الفيشاوي، وذلك قبل أن تسلك نفس الطريق.

حيث نشرت ندى الكامل عبر حسابها على “فيسبوك” صوراً رومانسية مع أحمد الفيشاوي، ظهر بها الأخير وهو يقبلها ويحتضنها.

وعلقت ندى الكامل على الصور قائلة: “الحياة قصيرة جداً، احصل على بعض الراحة والهدوء والحب مع من تحب”.

جمهور أحمد الفيشاوي غاضب

وتباينت ردود أفعال المتابعين حول الصور، فمنهم من رأى أنهما نموذج جيد لما يفترض أن تكون عليه الحياة الزوجية.

ومنهم من هاجم أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، ورأى أنهما يتاجران بخصوصيتهما من أجل إثارة الجدل فقط. وأن تصرفاتهما جريئة لا تتناسب المجتمع الشرقي.

أحمد الفيشاوي يكشف سراً عن هيفاء وهبي

وفي سياق آخر، أثار أحمد الفيشاوي الجدل بكشفه سراً غريباً عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثار دهشة جمهورها.

وقال الفيشاوي الذي تعاون مع هيفاء وهبي في فيلم “أشباح أوروبا” إنه يعرف الممثلة اللبنانية منذ فترة طويلة ويحبها جدا.

وتابع الفيشاوي خلال استضافته في برنامج “ليلة خميس”، المذاع على فضائية “mbc مصر: “لاحظت شيئا غير متوقع وغريبا في هيفاء وهبي”.

وأضاف: “طوال فترة عملي معها في فيلم “أشباح أوروبا” لاحظت أنها لا تطلب رؤية نفسها في المرآة بعد فترات عمل طويلة تصل إلى 6 ساعات متواصلة”.

وأشار الفيشاوي إلى أن هيفاء وهبي تفضل التركيز في المقابل على دورها وتمثيلها، ولو شعرت بتعب أو إرهاق، فهي لا تتحدث عن ذلك.