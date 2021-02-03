عبر "Its show time".. مينا مسعود يكشف كواليس "في عز الضهر"

القاهرة - محمد ابراهيم - في لقاء خاص وحصري، يحل النجم المصري العالمي مينا مسعود ضيفا على برنامج Its show time، الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة CBC.

يتحدث "مسعود" خلال اللقاء عن رحلته في الفن، وكواليس فيلمه الجديد "في عز الضهر"، وأبرز المواقف التي واجهته خلاله، فضلا عن متابعته للسينما المصرية والعالمية، لا سيما في ظل الأوضاع القائمة بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.