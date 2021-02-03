أحلام وكارول سماحة تشعلان تويتر بالمحبة والتهاني

القاهرة - محمد ابراهيم - غردت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عبر موقع التدوينات تويتر، وردت على رسالة الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ التي عبّرت عن إعجابها الشديد بألبوم أحلام الجديد "​فدوة عيونك​".

وكتبت أحلام: "يا استاذه يا فنانتي يا جميله الصوت والمظهر والقلب سعيده جداً بهذه التغريده لان هذا بالفعل ما كنت انتظر اسمعه النكهه الجديده التى اردت اضافتها على الاغنيه الخليجيه سواء على صعيد التوزيع او الغناء ومثل ما تفضلتي البوم شرقي بنكهه غربيه اهديكي ، ماسألت الا عليك، عيوني بس".

وكانت كارول قد كتبت لـ أحلام على صفحتها الخاصة: "أستمتع كثيرا بسماع ألبوم فدوه عيونك للفنانة المبدعة والخلوقة، نكهة عرقية جديدة تضاف على الأغنية الخليجية الحديثة سواءً على صعيد التوزيع الموسيقي أو الأداء الصوتي ألبوم بنكهة شرقية مختلفة لفتني كثيرا عيوني بس ، الفرقة، دفتر وممحاة مبروك حبيبتي ألبوم رائع.