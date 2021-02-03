بعد عرض حالته في "صالة التحرير".. الرئيس يستجيب لعلاج مواطن يعاني من مرض نادر

القاهرة - محمد ابراهيم - فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعلاج حالة مرضية عرضتها الاعلامية عزة مصطفي علي قناة صدي البلد في برنامج صالة التحرير، وهو المواطن السيد أحمد صرصار البالغ من العمر 25 عاما، من مدينة شبراخيت في محافظة البحيرة، ويعاني من مرض نادر يطلق عليه «وحمة دموية»،في خده الأيسر، تتسببت له في ورم كبير، وأحيانا يتعرض ينزف فجأة حال تعرضه إلى ضغط عصبي أو حزن شديد منذ 11 عاما.

بعد عرض معاناة «السيد احمد » مع مرضه جاءت الاستجابة الانسانية السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان السيد صرصار يقول «فجأة المرض ده طالني ومن وأنا في أولى إعدادي واضطريت أسيب المدرسة ومكملتش تعليمي، عشان خوفت من زمايلي يتنمروا عليا، طاف «السيد» على مستشفيات وأطباء كثيرين لمساعدته على الشفاء ولم يتم تشحيص حالته: «كل دكتور يقول لي دي وحمة ومالهاش علاج، وحتى مفيش أي دواء يهديها، وكل اللي عملته من سنتين، دكتور كتر خيره في معهد ناصر عمل لي عملية حقن يوقف الشريان اللي بيغذي الوحمة دي بالدم».

ووفقا لـ«السيد»، فقد تم رفضه من مستشفيات كثيرة: «كل ما أروح لمستشفى ميرضوش يستقبلوني، ومش عارف اعمل إيه ولا أعيش زي باقي الشباب».

يقول أحمد صرصار، والده، إنه حاول معالجة ابنه بزيارة أطباء كثيرين والتوسط له عند كبار وأعيان البلد لمساعدته، إلا أن كل الأطباء أجمعوا أن حالته يلزم لها إجراء استئصال جراحي، لكنه لا يقدر على مصاريفها: «العملية لازم تتعمل بره مصر، وقالوا لي ممكن نجيب دكاترة من بره مصر محترفين فيها، بس العملية دي غالية قوي ولا مليون جنيه، وأنا معيش ومش قادر، أنا نفسي حد يساعدني ويساعد ابني ويعالجوا ويرجع طبيعي ويعيش حياته من تاني».