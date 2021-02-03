و ظهرت سيرين عبد النور فى الصورة من برنانج أنت مين وهى مرتدية فستان تايجر جذاب. وعلقت سيرين عبد النور قائلة "الحلقة التاسعة من #انت_مين الان على شاشة". يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 ، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين . نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتايجر.. سيرين عبد النور فى إطلالة جذابة على إنستجرام.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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