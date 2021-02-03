شيماء سيف لـ"دوت الخليج الفني": زوجي الجندي المجهول في تألقي.. وهذه أعمالي السينمائية والدرامية المقبلة (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - فنانة كوميدية، ظهرت على ملامحها خفة الظل، والروح المقبولة التي تدخل القلب بسهولة غارمة، بدأت حياتها الفنية وأحبها الأطفال والكبار وأعطت للدراما المصرية والسينما شكل جديد من الكوميديا وهي الفنانة شيماء سيف والتي أحدثت ضجة كبيرة بدورها في مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي يعرض خلال هذه الفترة.

ظهرت الفنانة شيماء سيف في مسلسل "في بيتنا روبوت"، بشكل مختلف جدا عن العادة حيث تبدلت "سيف" التلقائية المتحركة دائما إلى "روبوت" يسمى "زومبا" يحاسب على حركة الرمش والإفيه المرتجل الذي كانت تتسم به أعمالها السابقة، وأبهرت شيماء سيف جمهورها بهذا الدور المختلف وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند وصنع لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كوميك بـ"حاااا ضر" التي تقولها "زومبا".

كان لـ"دوت الخليج الفني" هذا الحوار الشيق مع الفنانة شيماء سيف:

في البداية حدثينا عن استقبالك للدور في مسلسل "في بيتنا روبوت"؟



في الحقيقة نحن كنا نجهز لعمل فني يتكون من أربع أبطال، ولكن كان ينقصنا الفكرة فجاءت فكرة مسلسل "في بيتنا روبوت" وأحببنا أنه يتكون من 45 حلقة كل 15 حلقة تنوع في الأدوار مما يجعله ممتع للغاية، وجاءت فكرة الروبوت فتحمست أكثر للعمل.

كيف استعدت شيماء سيف لدور "روبوت"؟



استعدادي للدور كان شئ صعب للغاية، ويرجع السبب في ذلك لـ"الروبوت" والذي يتكون من الحديد، حيث أنني كنت مضطرة لحساب أي حركة تصدر مني منها رمش العين، وأيضا لا يمكنني في هذا الدور الارتجال الذي اعتادت عليه في جميع أعمالي ولكن ما يعطي الحس الفكاهي هو الموقف وليس أنا.

حدثينا عن سبب مشاركتك في هذا العمل الفني؟



تحمست جدا لاختلاف فكرة المسلسل، وتقديمي شخصية "روبوت" لأول مرة، ولأن العمل يتكون من 45 حلقة كل 15 حلقة تنوع في الأدوار مما يجعله ممتع.

ظهرت شيماء سيف في المسلسل بمشهد بدون شعر حدثينا عن هذا المشهد؟



مشهدي بدون شعر يعد من أصعب مشاهد المسلسل، حيث أني دائما أحب الظهور بشكل متألق وجميل، ولكن هذا المشهد اضطررت فيه إلى الظهور بهذا الشكل، ولكنه يعد أيضا من ألذ المشاهد.