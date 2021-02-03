أسد مصر.. صافيناز تكشف لأول مرة حقيقة زواجها

قررت الراقصة الأرمينية صافيناز التعليق لأول مرة على حقيقة زواجها عقب الأخبار التى تم تداولها في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الإجتماعي.
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وشاركت صافيناز جمهورها صورتين عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وهى تقف مع أحد أًصدقائها، معلقة على الصورة "أسد مصر".
وقالت صافيناز: "يا جماعة أنا ماقولتش إنى اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر".
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