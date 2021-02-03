قولولهم الاختيار بيخافوا منه.. تامر مرسي يروج لـ مسلسل الاختيار 2

وتصدر الفنان أحمد مكي، مؤشرات البحث بـ جوجل، بعد تداول صورة له من كواليس مسلسل الاختيار 2.

وظهر أحمد مكي، بزي الشرطة من تصوير أحد المشاهد الخارجية، وتعرض لهجوم بعض الخونة وأعداء الوطن، وذلك يرجع لتأثير المسلسل الكبير على هذه الفئة.

وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرًا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة.

وأوضح بيتر ميمي، أن إنتاج المسلسلات ليس لها علاقة بفكرة المكسب والخسارة والربح من وراء العمل ولكننا نتحدث ونعمل علي مشروع وطني للأجيال القادمة حتى تعرف تاريخ وطننا، مؤكدا أن المعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون أقوى من الجزء الأول.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.