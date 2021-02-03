تدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة في ريف نيفادا، وتستكشف فيرن، شخصية فرانسيس مكدورماند، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث. وينافس الفيلم الذي سبق عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الماضية ضمن فئة أفضل فيلم درامي. القائمة كاملة:

The Father Mank Nomadland Promising Young Woman The Trial of the Chicago 7

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم Nomadland يتصدر ترشيحات جولدن جلوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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