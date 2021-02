فيلم Nomadland يتصدر ترشيحات جولدن جلوب

تدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة في ريف نيفادا، وتستكشف فيرن، شخصية فرانسيس مكدورماند، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث.

وينافس الفيلم الذي سبق عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الماضية ضمن فئة أفضل فيلم درامي.

القائمة كاملة:



The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7