سلوى عثمان لـ"دوت الخليج الفني": مسلسل "لؤلؤ" نجح.. ودورى فى "البرنس" أضاف لى.. والبطولة المطلقة رزق "حوار"

القاهرة - محمد ابراهيم - *مى عمر تستحق البطولة المطلقة.

*عامل السن يتحكم فى البطولة المطلقة بالنسبة لى.

*مسلسل "لؤلؤ" نجح والدليل على ذلك نسب المشاهدة.

*دورى فى مسلسل"البرنس" اعتبره الانطلاقة الحقيقية فى مشوارى الفنى.

*أنا أم صعيدية فى مسلسل "نسل الأغراب".

حريصة على اختيار أدوارها بعناية وفى كل دور قادرة على تجسيد الشخصية بشكلها الصحيح، ظهر تألقها فى رمضان الماضي، عندما جسدت شخصية والدة إخوة محمد رمضان، كما تفاعل الجمهور معها فى مسلسل "لؤلؤ"، حيث تلعب دور الأم التى حرمت من ابنتها لسنوات طويلة ثم تجدها بعد أن أصبحت ابنتها مطربة مشهورة.

أجري "دوت الخليج الفني" حوارا خاصا مع الفنانة سلوى عثمان لتكشف لنا كواليس مسلسل"لؤلؤ"، أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء التصوير، رأيها فى البطولة المطلقة للنجمة مى عمر، مشاركتها فى مسلسل "نسل الأغراب".

وإليكم نص الحوار:

فى البداية.. ما الذى حمسك للمشاركة فى مسلسل "لؤلؤ"؟

المسلسل يوجد به عناصر الجذب بأكملها حيث أن الدور مميز ومكتوب بشكل جيد، كما أن فريق العمل من النجوم على درجة عالية من التمثيل والعمل معاهم شرف لأي ممثل ومتوقع نجاح العمل لوجود هذه النجوم.

هل تابعت ردود أفعال الجمهور على المسلسل بشكل عام وشخصيتك بشكل خاص؟

بالفعل تابعت ردود أفعال الناس والحمد لله كانت إيجابية بشكل كبير سواء على شخصيتي أو المسلسل والجمهور تفاعل مع قصة "لؤلؤ"، وأصبح ينتظر كل يوم الحلقة الجديدة حتى يعرف من الذى قتل "لؤلؤ".

ما رأيك فى البطولة المطلقة بالنسبة للنجمة مى عمر؟

أري أن مى عمر تستحق البطولة المطلقة لأنها ممثلة شاطرة والدليل على ذلك نجاح المسلسل وارتفاع نسب المشاهدة وتصدره للتريند لأكثر من مرة.

ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء تصوير مسلسل "لؤلؤ"؟

اعتبر مشهد مواجهة الأم لابنتها بعد الحفلة من أصعب المشاهد وذلك لأن الأم كان بها مشاعر متضاربة مابين سعادتها الشديدة بنجاح ابنتها ومابين خوفها من رد فعل ابنتها وخاصة أن والدها أخبرها بأن ابنتها لاتريد أن تراها.

قدمت العديد من الأدوار المميزة.. ماالدور الذى تعتبرها سلوى عثمان نقطة انطلاقة فى مشوارها الفني؟

دورى فى مسلسل "البرنس"، حيث قدمت فيه شخصية مركبة وصعبة واستطاعت أن أصل به إلى شريحة كبيرة من الجمهور.

ماذا عن جديد سلوى عثمان خلال الفترة المقبلة؟

حاليا مشغولة بمسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وللمخرج محمد سامى.

ما تفاصيل شخصيتك فى مسلسل "نسل الأغراب"؟

أقدم شخصية أم صعيدية وهى أم الفنانة مى عمر وتتميز شخصية هذه الأم بالحنان والعطف وأيضا الجدية والضبط فى مواقفها.

تعاملت مع المخرج محمد سامى لأكثر من مرة .. ماسبب هذه الكيميا بينكما؟

نعم أنا عملت مع محمد سامي أكثر من مرة، واعتبره المايسترو الذي يقود الفرقة الفنية، ويعزف بها مقطوعة متميزة تدخل في كل بيت مصري، وهو يحب الممثل بشكل غير طبيعي، ويعتبرنا جميعاً أبطال ويهتم من أكبر دور لأصغر دور، وأنا سعيدة بالتعاون معه فى أكثر من عمل.

ماسبب عدم حصولك على البطولة المطلقة رغم موهبتك؟

البطولة المطلقة أولاً وأخيرا هى رزق من عند الله فإذا أراد الله لي أن أقدم دور البطولة المطلقة فحتماً سيكون، ولكن أيضاً عامل السن سيتحكم في أشياء كثيرة، ولكن إذا عرض علي قصة تناسب سني فحتما سأنجح فيها.