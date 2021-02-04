نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الفنانة رانيا يوسف بيانا للرد على ما أثير مؤخرا بعد تصريحاتها تضمن كشفا للحقائق وردا على التساؤلات ومنها أسباب موافقتها على الظهور مع المذيع العراقي. نشرت الممثلة أسماء جلال فيديو جديدا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. نشرت الفنانة رانيا يوسف بيانا للرد على ما أثير مؤخرا بعد تصريحاتها تضمن كشفا للحقائق وردا على التساؤلات ومنها أسباب موافقتها على الظهور مع المذيع العراقي. نشرت الفنانة روبي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. بيان رانيا يوسف بعد تصريحاتها المثيرة للجدل .. ياسمين صبري تشعل انستجرام.. أسماء جلال واقفة على راسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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