محمد هنيدي يروح لفيلم "الإنس والنمس".. صورة

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمد هنيدي، لفيلمه الجديد "الإنس والنمس" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر محمد هنيدي صورة الأفيش الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلًا:" الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة".

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.