خاص بالصور.. المخرج احمد خالد يصور مشاهد النيابة بمسلسل "ضد الكسر" لنيلي كريم

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء المخرج أحمد خالد، من تصوير أولى حلقات مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.

وصور اليوم المخرج أحمد خالد، مشاهد النيابة والقسم بحضور الفنان هشام اسماعيل الذي يجسد شخصية رئيس المباحث، حيث تدور شخصيته في ايطار درامي تشويقي بوليسي.

واستعان المخرج أحمد خالد، بعدد كبير من المجاميع والكومبرسات لتسهيل عملية التصوير داخل النيابة والقسم، وذلك داخل احدي المباني القديمة بالسيدة زينب.