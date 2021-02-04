برسالة مؤثرة.. محمد الشرنوبي يهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده

ويظهر الشرنوبي في الصور برفقة والده الموسيقار فاروق الشرنوبى وزوجته راندا رياض وباقي افراد عائلته, وحرص محمد الشرنوبي علي تقديم التهنئة لوالده بمناسبة عيد ميلاده برسالة مؤثرة.
وعلق على الصور قائلا :"كل سنه وانت طيب و معانا وتاريخك بيتكلم عنك يا حبيبي".
ثم اضاف :" يارب دايمًا جنبنا و العالم كله بيسمع اغانيك ويتسلطن بحبك يا روقا".
وعلي جانب اخر يحيى الفنان محمد الشرنوبي حفلا غنائيا من المقرر أن يقام على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير الحالي بمناسبة عيد الحب.
ويشدو الشرنوبي بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور ولعل من أبرزها عادى وبراحتك وزى العادة وقلبي ارتاح.
يشار إلى أنه عرض للفنان محمد الشرنوبي منذ ايام قليلة مسلسل لؤلؤ والذى شارك في بطولته مع كل من مي عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر وتأليف محمد مهران واخراج محمد عبد السلام.
وكان الشرنوبي تعرض مع زوجته راندا رياض للإصابة بفيروس كورونا المستجد إلا انهما اعلنا تعافيهما منذ فترة قصيرة.
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