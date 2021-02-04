أبناء النجوم يكشفوا لـ"الفجر الفني" عن مشاركتهم فى السباق الرمضاني القادم 2021

أحمد جودة - القاهرة - استطاع أبناء النجوم الشباب أن يحجزوا مقاعدهم فى السباق الرمضاني القادم 2021، ليثبتوا للجمهور مقولة "ابن الوز عوام"، بعد تألقهم فى أكثر من عمل خارج السباق الرمضاني.

ويتحدث أبناء النجوم من خلال بوابة "الفجر الفني"، عن أعماله الفنية التى سيخوضوا بها رمضان المقبل.

_ملك أحمد زاهر:

فى البداية تحدثت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر ل"الفجر الفني" عن سعادتها الشديدة بعودتها إلى مجال التمثيل مرة أخرى بمسلسل "لؤلؤ"، كما أضافت أن تجربة "لؤلؤ" بالنسبة لها تجربة مهمة جدا لإظهار موهبتها للجمهور.

وكشفت ملك أحمد زاهر عن العمل الذى سوف تخوض به السباق الرمضاني حيث قالت"أخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل نسل الأغراب مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وأنا مبسوطة جدا بهذه التجربة لأنها مع نجوم كبار ومخرج مثل محمد سامى ومتوقعة نجاح المسلسل بشكل كبير، وأقدم خلال أحداث المسلسل دور فتاة صعيدية وتدعى رغدة".

_تيام قمر:

فيما أكد الفنان الشاب تيام قمر أنه مشغول حاليا بتصوير مشاهده فى مسلسل "ورد" مع النجمة حنان مطاوع، ويقدم خلال أحداث المسلسل شقيق الفنانة حنان مطاوع، مضيفا أنه يعتبر هذه التجربة مهمة بالنسبة له، كما عبر عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، الذى تعلم منها الكثير".

يوسف وائل نور:

بينما يستعد الفنان الشاب يوسف وائل نور لدوره فى مسلسل "لحم غزال" مع النجمة غادة عادل، مشيراً إلى أنه متحمس جدا للدور بسبب وجود نجمة كبيرة مثل غادة عبد الرازق فى العمل، كما عبر عن سعادته بآخر أعماله الفنية وهى "جمال الحريم" مع الفنانة نور اللبنانية ومسلسل "ضربة معلم" مع الفنان محمد رجب.