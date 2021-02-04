ديمة قندلفت ضيفة الحلقة التاسعة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين"

ديمة قندلفت كشفت عن هويتها في الحلقة التاسعة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين"، أمام المحققين سيرين عبد النور وقصي خولي ومهند الحمدي وحسن الرداد.

ديمة قندلفت في برنامج " The Masked Singer - إنت مين"

وكشفت الفنانة ديمة قندلفت عن هويتها في الحلقة التاسعة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين"، وذلك بعد تقمصها في زي "الطاووس" في البرنامج، وقالت في تصريحاتها بعد انتهاء دورها في البرنامج إنها اختارت الطاووس، لأنها أرادت خداع الجمهور باختيار زي أقرب للرجال، وقالت مازحة ان ما يشببها مع الطاووس هو الغرور.

الحلقة التاسعة من برنامج " The Masked Singer - إنت مين"

وأضافت ديمة قندلفت إنها أرادت عمل مفاجأة من اختيارها للطاووس للتنكر به في البرنامج، وقالت إن أفضل ما في التجربة هو إحساسها إنها حرة في أداء الأستعراضات والغناء أمام الجمهور وعلى المسرح بدون أن يراها أحد، وعن أصعب ما واجهته في تجربتها في البرنامج هو المجهود والحسابات في الاستعراضات، ولكن التجربة كانت ممتعة أكثر منها صعبة، وعبرت عن سعادتها للمشاركة في البرنامج والتجربة الجديدة وتمنت أن يقدم منه أجزاء أخرى.

ديمة قندلفت تخدع حسن الرداد في " The Masked Singer - إنت مين"

وكشف حسن الرداد عن حيلة لجأ إليها لمعرفة هوية "الطاووس" في البرنامج، وشك أنها ديمة قندلفت لذلك اتصل بها هاتفياً من أجل الإيقاع بها ومعرفة حقيقة الأمر، إلا انها استطاعت تضليله وحكت له إنها مشغولة في تصوير مسلسلها ولم تشارك في البرنامج، لذلك فهو الوحيد في لجنة المحققين الذي كان متأكد إن الشخصية ليست ديمة قندلفت، ومازحها في نهاية البرنامج بعتابها قبل ان تعتذر له على خداعها له.

يذكر ان برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟" يستضيف 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".