محمد الشرنوبي يوجه رسالة لواده بمناسبة عيد ميلاده.. صور

حيث ظهر "الشرنوبي" في الصور برفقة والده الموسيقار فاروق الشرنوبى وزوجته راندا رياض وباقي افراد عائلته، وحرص محمد الشرنوبي علي تقديم التهنئة لوالده بمناسبة عيد ميلاده برسالة مؤثرة، وعلق على الصور قائلا:"كل سنه وانت طيب ومعانا وتاريخك بيتكلم عنك يا حبيبي، يارب دايمًا جنبنا والعالم كله بيسمع اغانيك ويتسلطن بحبك يا روقا".

في سياق منفصل، يستعد الشرنوبي لإيحاء حفلا غنائيا من المقرر أن يقام على مسرح الزمالك يوم 12 فبراير الحالي بمناسبة عيد الحب.