شاهد.. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

وقالت بورجو: إننى لا أرغب فى الزواج وأفكر فيه خاصة أن المرأة مظلومة وغير محظوظة في الزواج خاصة فى الإنجاب حيث تصل إلى سن معين ولم تستطع الإنجاب.

وأضافت بورجو: أن لديها حاليا 31 عاما ولا تفكر فى الزواج ولكن إذا كانت رغبتها فى الإنجاب فإنها ستتجه إلى إجراء عملية تجميد البويضات الخاصة بها وأنت تنجب بدون زواج.

وأوضحت بورجو: إننى مشغولة حاليا بابن شقيقى والذى أساعد فى تربيته وسعيدا جدا بهذه التجربة والتى أراها أيضا صعبة للغاية.



القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الممثلة تركية شهيرة بورجو أوزبيرك، عن رغبتها في الإنجاب بدون الزواج وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع وتعرضت إلى هجوم شرس.